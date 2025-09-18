Thursday 18 September 2025

Asian Federation for Pharmaceutical Sciences Conference

3 December 20255 December 2025
Sydney, AustraliaUniversity of Sydney
The AFPS Conference 2025 is a three-day gathering of pharmaceutical scientists, industry leaders, regulators, and academic researchers from across Asia and beyond.

The programme includes keynote presentations, panel discussions, oral sessions, poster sessions, workshops, and live technology demonstrations. Topics cover areas such as genomic medicine, precision medicine, bio-convergence, sustainable pharmaceutical practices, advanced drug delivery systems (including extracellular vesicles, lipid nanoparticles, and viral vectors), antimicrobial resistance (AMR), non-animal innovation and alternative testing methods, AI-driven pharmacy solutions, and 3D printing in personalised medicines. 

AFPS has been held biennially since 2007, rotating through various Asian countries. The 2025 edition aims to deepen collaboration across academia, industry, and regulatory bodies, particularly around emerging science in pharmaceuticals and education.



Company Spotlight

Dewpoint is a biotech company pioneering the application of biomolecular condensate biology – the science studying the organization of biomolecules within membrane-less compartments – towards the development of a new generation of therapeutics to address diseases of high unmet need.




