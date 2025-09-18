Asian Federation for Pharmaceutical Sciences Conference

The programme includes keynote presentations, panel discussions, oral sessions, poster sessions, workshops, and live technology demonstrations. Topics cover areas such as genomic medicine, precision medicine, bio-convergence, sustainable pharmaceutical practices, advanced drug delivery systems (including extracellular vesicles, lipid nanoparticles, and viral vectors), antimicrobial resistance (AMR), non-animal innovation and alternative testing methods, AI-driven pharmacy solutions, and 3D printing in personalised medicines.
AFPS has been held biennially since 2007, rotating through various Asian countries. The 2025 edition aims to deepen collaboration across academia, industry, and regulatory bodies, particularly around emerging science in pharmaceuticals and education.
