Pharmaceutical M&A deals in 2011

Details for the 129 M&A announcements recorded by The Pharma Letter are provided in the full table below:
Compared with 117 in 2010, which was then a record number ( Pharmaceutical M&A deals in 2010, The Pharma Letter January 13, 2011).
Company
Takeover candidate
Deal Value US $ *
Completed
Abcam (UK)
MitoSciences (UK)
Undisclosed
May-11
Abcam (UK)
Ascent Scientific (UK)
$15.9 million
Sep-11
Acino Pharma (Switz)
Mepha (Switz) MENA, Latin America and Asia business units from Teva subsidiary Cephalon
$226.0 million
Dec-11
ADVENTRX Pharma (US)
SynthRx (US)
Undisclosed stock deal
Apr-11
Affymetrix (US)
eBioscience (US)
$330.0 million
Dec-11
Alere (US)
Axis-Shield (UK)
$365.0 million
Bid announced July; Alere went hostile Aug 5; closed Nov 2011
Alexion Pharma (US)
Taligen Therapeutics (US)
$111.0 million
Feb-11
Alexion Pharma (US)
Enobia Pharma (Canada)
$610.0 million upfront and $470 million contingent on regulatory milestones
Exp 1st-qtr 2012
Alkermes (US)
Elan Drug Technologies unit of Elan Corp (Ireland)
$960 million cash and stock deal
Sep-11
Allergan (US)
Vicept Thera (US)
$275.0 million, of which $75 mill upfront
Jul-11
Allozyne (US)
Poniard Pharma (US)
Stock exchange deal
Announced June 23. Deal called off Dec 2011
Amgen (US)
BioVex (US)
$1.0 billion. Paid $435 million upfront with further $575 million in milestones
Mar-11
Amgen (US)
Bergamo (Brazil)
$215.0 million
Apr-11
Ancient Pharma (US)
Timm Medical (US)
Undisclosed
Jan-11
Apricus Biosciences (US)
US subsidiary of Topotarget A/S (Denmark)
$2.0 million plus $2 million stock based on milestones
Dec-11
Asahi Kasei Pharma (Japan)
Artisan Pharma (US)
Undisclosed
Nov-11
Astellas (Japan)
Perseid Therapeutics (US) Buys Maxygen's stake in JV
$76.0 million
May-11
AstraZeneca (UK)
Guangdong BeiKang Pharma (China)
Undisclosed
Exp 1st-qtr 2012
Axcan (Canada)
Mpex (US)
$230.0 million
Nov-11
Baxter Int (US)
Prism Pharma (US)
$388.0 million of which $170 million upfront
June 2-011
Baxter Int (US)
Baxo Corp (US)
$380.0 million
Nov-11
Baxter Int (US)
Synovis Life Technologies (US)
$325.0 million
Exp 1st-qtr 2012
Biostar Pharma (US)
Shaanxi Weinan (China)
$9.6 million stock deal
Oct-11
Biotie Thera (Finland)
Synosia Thera (Switz)
$121.5 million
Feb-11
Biotie Thera (Finland)
Newron Pharma (Italy)
$60.8 million
Deal cancelled
BioTime (US)
Glycosan Bio Systems (US)
Undisclosed stock deal
Mar-11
BioTime (US)
Cell Targeting (US)
Undisclosed stock deal
Jan-11
Bluefish Pharma (Sweden)
BMM Pharma unit of Medivir (Sweden)
$6.0 million
Aug-11
Bristol-Myers Squibb (US)
Amira Pharma (US)
$325.0 million plus $150.0 million milestones
Sep-11
Celesio (Germany)
OncoProd (Brazil) 60% stake
Undisclosed
Oct-11
Cephalon (US)
Gemin X Pharma (US)
$225.0 million plus milestones of up to $300 million
2011
Cephalon (US)
ChemGenex (Australia)
$231.0 million
2011
Cornerstone Therapeutics (US)
Cardiokine (US)
Undisclosed
Dec-11
Cubist Pharma (US)
Adolor Corp (US)
$221 upfront plus contingent payment right worth up to $225 million
Dec-11
Cynapsus Therapeutics (Canada)
Adagio Pharma (Canada)
$5.55 million
Dec-11
Daiichi Sankyo (Japan)
Plexxikon (US)
$805.0 million
Apr-11
Elan (Ireland)
Proteostasis Therapeutics (US)
$20.0 million for 24% equity stake
May-11
Endo Pharma (US)
American Medical Systems (US)
$2.9 billion
Jun-11
Evotec (Germany)
Kinaxo (Germany)
$17 million
Apr-11
Ewopharma (Swiss)
Newport Pharma subsid of Immdal (Ireland)
Undisclosed
Oct-11
Farmsintez (Russia)
Kevelt (Estonia)
Undisclosed
Jan-11
Ferring Pharma (Swiss)
Cytokine PharmaSciences (US)
Undisclosed
Oct-11
Footstar (US)
CPEX Pharma (US)
$76.6 million
Apr-11
Forest Labs (US)
Clinical Data (US)
$1.2 billion
Apr-11
Fosun Pharma (China)
Aleph Biomed (China) 75% stake
$102.0 million
Feb-11
Galenica (Switz)
Vifor Uriach, the joint venture with Grupo Uriach (Spain)
Undisclosed
Nov-11
Gilead Sciences (US)
Calistoga Pharma (US)
$375.0 million plus possible $225 million in milestones
Apr-11
Gilead Sciences (US)
Pharmasset (US)
$11.0 billion
Exp 1st-qtr 2011
Grifols (Spain)
Talecris Biotherapeutics (US)
$3.4 billion
Jun-11
Hikma Pharma (Jordan)
Unimark Remedies (India) - 25% stake
$33.3 million
May-11
Hikma Pharma (Jordan)
Baxter injectable generics business
$112.0 million (First announced in 2010)
May-11
Hikma Pharma (Jordan)
Hubei Haosun (China) minority stake
$5.0 million
2011
Hikma Pharma (Jordan)
Promopharm (Morocco)
$111.2 million for 63.9% stake; intends to buy remainder
Due end Jan 2012
Histogenics (US)
ProChon Biotech (Israel)
Undisclosed stock-for-stock deal
May-11
Intrexon (US)
Immunologix (US)
Undisclosed
Oct-11
IS Pharma (UK)
Helsinn Healthcare (Switz) Helsinn Birex unit in Ireland
$6.0 million
Feb-11
Jazz Pharma (US)
Azur Pharma (Irish)
All stock merger with Jazz shareholders owning nearly 80%
Dec-11
Johnson & Johnson (US)
Synthes (Switz)
$21.3 billion
EU Commission launched investigation Nov 2011, decision due Apr 2012
Johnson & Johnson (US)
J&J-Merck Consumer (US). Buys Merck & Co's 50% stake in JV
$175.0 million
Sep-11
Kyowa Hakko Kirin (Japan)
ProStrakan (UK)
$474.3 million
Apr-11
Kohlberg Kravis Roberts (US)
Capsugel (US) a unit of Pfizer
$2.38 billion
Aug-11
Ligand Pharma (US)
CyDEX Pharma (US)
$31.2 million, plus contingent payments
Jan-11
Eli Lilly (US) Elanco unit
Janssen Pharma animal health business
Undisclosed
Jul-11
Lupin (India)
I'rom Pharma unit of I'rom Holdings (Japan)
Undisclosed
Nov-11
Medicis (US)
Graceway Pharma (US)
$455.0 million
Dec-11
Medivir (Sweden)
BioPhausia (Sweden)
$90.8 million
Jun-11
Merck & Co (US)
Inspire Pharma (US)
$430.0 million
May-11
Merck KGaA (Germany)
Beijing Skywing (China)
$18.2 million
Jan-11
Merck KGaA (Germany)
Microbiology business of Biotest AG (Germany)
Undisclosed
Aug-11
Menarini (Italy)
Invida (Singapore)
Undisclosed)
Nov-11
Mitsui & Co (Japan)
Mercian (Japan) pharma and chemical business
Undisclosed
Jun-11
NeoStem (US)
Progenitor Cell Therapy (US)
About $20.0 million
Oct-11
Nitto Denko (Japan)
Avecia Biotech (US)
Undisclosed
Feb-11
Novartis (Switz)
Genoptix (US)
$470.0 million
Jun-11
Novartis (Switz)
Zhejiang Tianyuan (China) - 85% stake
$125.0 million
Mar-11
Novelos Thera (US)
Cellectar (US)
Stock deal
Apr-11
Nycomed (Switz)
Lab Farmacol (Colombia)
Undisclosed
Jun-11
OPKO Health (US) - controlled by Teva
FineTech Pharmaceutical (Israel)
$27.5 million
Dec-11
Paladin Labs (Canada)
Labopharm (Canada)
$20.6 million
Oct-11
Par Pharmaceutical (US)
Edict Pharmaceuticals (India)
$37.6 million plus assumption of debt
Nov-11
Par Pharma (US)
Anchen Pharma (US)
$410.0 million
Nov-11
Perrigo (US)
Paddock Labs (US)
$540.0 million
Jul-11
Pfizer (US)
Ferrosan (Denmark) Consumer health unit
Undisclosed
Dec-11
Pfizer (US)
Icagen (US)
$56.0 million enterprise value
Oct-11
Pfizer (US)
Excaliard Pharma (US)
Undisclosed
Dec-11
Pharmstandard (Russia)
PJSC Biolek (Russia)
Undisclosed
Jan-11
Qiagen (Netherlands)
Cellestis (Australia)
$355.0 million
Sep-11
Qiagen (Netherlands)
Ipsogen (France)
$101.0 million
Jul-11
Recordati (Italy)
Frik Ilac (Turkey)
$130 million
Sep-11
Repligen (US)
Novozymes Biopharma Sweden unit of Denmark's Novozymes
$22.7 upfront and $5.6 million milestones
Dec-11
Roche (Swiss)
PVT Probenverteiltecknik (Germany)
$90.0 million, plus performance-related milestone
May-11
Roche (Swiss)
mtm laboratories (Germany)
$268.4 million
Aug-11
Roche (Swiss)
Anadys Pharma (US)
$230.0 million
Nov-11
Rxi Pharma (US)
Apthera (US)
$7.2 million plus milestones
Apr-11
Salix Pharma (US)
Oceana Therapeutics (US)
$300.0 million
Dec-11
Sanofi (France)
Genzyme (US)
$21.1 billion plus CVR
Apr-11
Sanofi (France)
OTC business of Universal Medicare (India)
$100 million (Est)
Nov-11
Santen Pharma (Japan)
Novagali (France)
50.55% stake with aim of buying remained for around $135 million
First tranche completed Oct 2011
SciClone Pharma (US)
NovaMed Pharma (China)
$104.8 million cash and shares, with $61.8 upfront
Apr-11
Shire (Ireland)
Advanced BioHealing (US)
$750.0 million
Jun-11
Sinclair IS (UK)
Advanced Bio-Technologies (US)
$32.8 million
Ann Dec 8, close exp 1st-qtr 2011
Sinclair Pharma (UK)
IS Pharma (UK)
Est $208 million stock deal merger
2011
SOHM (US)
Novatrend Medicament (India)
Undisclosed
Nov-11
STADA Arzneimittel (Germany)
Generics business of Spirig Pharma (Switz)
$109.2 million
Exp 1st-qtr 2012
Sucampo Pharma (US)
Sucampo AG (Switz) and Sucampo AG Japan (Japan)
$80.0 million
Jan-11
Sun Pharma (India)
Caraco Pharma (US) Remaining 24.2% shares
$5.25/share
Jun-11
SuperGen (US)
Astex Therapeutics (UK)
$25.0 million plus $30 million deferred
Jul-11
Synageva BioPharma (US)
Trimeris (US)
All stock deal for Trimeris which has market cap of $63.6M
Jul-11
Takeda (Japan)
Fate Therapeutics (US) Unspecified stake
Undisclosed
May-11
Takeda (Japan)
Nycomed (Switz)
$13.68 billion
Sep-11
Takeda (Japan)
Intellikine (US)
$190.0 million up front plus $120 million in contingent milestones
Exp Jan 2012
Teva Pharma Industries (Israel)
Infarmasa (Peru)
Undisclosed
Jan-11
Teva Pharma Industries (Israel)
Cephalon (US)
$6.8 billion
Oct-11
Teva (Israel)
Taiyo Pharma (Japan) 100% stake
$934.0 million
Jul-11
Teva (Israel)
CureTech (Israel) increases equity stake to 75%
$19.0 million plus $50 million R&D funding
Oct-11
Teva (Israel)
Teva-Kowa-Pharma, a joint venture with Kowa (Japan)
$150.0 million for Kowa's 50% share
Oct-11
The Medicines Company (US)
GeNO (US) undisclosed non-majority stake
Undisclosed
Dec-11
Valeant Pharma (Canada)
PharmaSwiss (Switz)
$480.0 million
Mar-11
Valeant Pharma (Canada)
Sanitas (Lithuania)
$444.4 million
Aug-11
Valeant (Canada)
Dermik (Canada & US) subsidiary of Sanofi (France)
$422.5 million
Dec-11
Valeant (Canada)
Ortho Dermatologics (unit of Johnson & Johnson)
$345.0 million
Ann july; FTC appro gained Dec 12 2011
Valeant (Canada)
Afexa Life Sciences (Canada)
$76.9 million
Completed Dec 2011. Ann. Aug 31 in Battle with Paladin for control
Valeant (Canada)
iNova (Australia)
$703.8 million (including A$75 million contingent payment
Dec-11
Valeant (Canada)
ISTA Pharma (US)
$327.0 million
Ann Nov but rejected, and Valeant went hostile Dec 2011
ViroPharma (US)
DuoCort Pharma (Sweden)
$164.0 million
Nov-11
Watson Pharma (US)
Specifar Pharma (Greece)
$562.0 million plus 400 million-euro contingent
May-11
XTL Biopharma (Israel)
MinoGuard (Israel) technology
Undisclosed
Nov-11
Zydus Cadila (India)
Nesher Pharma generics unit of K-V Pharmaceutical US)
$60.0 million
Aug-11
Zydus Cadila (India)
Biochem (India)
Undisclosed
Dec-11
This article is accessible to registered users, to continue reading please register for free. A free trial will give you access to exclusive features, interviews, round-ups and commentary from the sharpest minds in the pharmaceutical and biotechnology space for a week. If you are already a registered user please login. If your trial has come to an end, you can subscribe here.Login to your account
Try before you buy
7 day trial access
Become a subscriber
Or £77 per month
The Pharma Letter is an extremely useful and valuable Life Sciences service that brings together a daily update on performance people and products. It’s part of the key information for keeping me informed
Chairman, Sanofi Aventis UK
Copyright © The Pharma Letter 2025 | Headless Content Management with Blaze