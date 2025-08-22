Friday 22 August 2025

A Japanese, AI-driven biotech company focused on transforming drug discovery by developing software platforms that combine machine learning and medicinal chemistry to accelerate small molecule design and preclinical research.

The company’s core platform, Elix Discovery, integrates compound prediction, molecular design, and active learning tools in a single environment tailored for drug developers. Its models support early-stage discovery by predicting drug-like properties, generating new molecular structures, and optimizing candidate selection. In July 2025, Elix introduced a federated learning framework to train AI models across proprietary data from multiple pharmaceutical companies without direct data sharing—aimed at expanding the scale and accuracy of its discovery platform.

Elix’s platforms are now being adopted by global pharmaceutical partners. Notably, Eisai and KYORIN Pharmaceutical announced adoption of Elix Discovery in mid-2025, highlighting growing traction among major drugmakers.

Latest Elix News

Japanese tie-up brings Elix Discovery to Kyorin
20 August 2025
Prism and Elix launch AI-driven drug discovery partnership
14 April 2025
Elix launches AI drug discovery platform
15 July 2022
Elix chief exec aims to lead Japan's AI drug discovery field
12 May 2022
