Tuesday 30 December 2025

European Congress of Radiology

Visit event website
4 March 20268 March 2026
Vienna, AustriaAustria Center
ECR 2026 is the European Society of Radiology’s flagship annual congress, bringing together the international imaging community for five days of education, science and clinical practice updates.

The meeting spans diagnostic imaging and related subspecialties, with a programme designed to support continuous learning and multidisciplinary collaboration. Alongside scientific sessions and clinical education, ECR features industry showcases and opportunities to explore emerging technologies shaping modern radiology.

Who the audience is and how many attend

Audience

  • Radiologists and imaging specialists across all subspecialties
  • Radiographers/technologists and imaging department leaders
  • Researchers and academics in imaging science, AI and translational radiology
  • Referring clinicians engaged in multidisciplinary pathways (e.g., oncology, neurology, cardiology)
  • Industry partners in imaging systems, software, AI, devices, contrast media and services

Scale

  • A major international radiology congress with a large multi-day programme and significant industry participation
  • The organiser does not consistently publish a single fixed headline figure for attendees/exhibitors on the main “Attend” page

What to expect

  • A broad, education-led radiology programme with scientific sessions and clinical learning across multiple subspecialties
  • Strong emphasis on practical takeaways for imaging workflows, quality and patient care
  • Access to sessions on-site plus the ability to attend much of the programme live or on demand online
  • High-density networking with European and global radiology leaders, plus a substantial industry presence and product discovery opportunities

