Wednesday 11 February 2026

One To Watch

Kainova Therapeutics

A clinical-stage biopharmaceutical company developing GPCR-modulating therapies in immuno-oncology and inflammation, with a pipeline spanning antibody and small-molecule programs

Headquarters and Global Presence

Kainova is headquartered in Montreal, with operations spanning North America and France, and a presence in Australia; clinical leadership is also represented in Boston.

Founding and History

The company was previously known as Domain Therapeutics and rebranded as Kainova Therapeutics in January 2026. The organization traces its origins to 2008.

Therapy Areas and Focus

Kainova’s R&D focus is split across:

  • Immuno-oncology: GPCR targets positioned to remodel tumor immunosuppression and improve responses to standard anti-cancer therapies
  • Inflammation: GPCR modulation approaches intended for chronic inflammatory diseases, including atopic dermatitis and other immune-mediated conditions

Technology Platforms and Modalities

Kainova’s disclosed modalities include:

  • Monoclonal antibodies (eg, CCR8-targeting antibody designed for regulatory T-cell depletion)
  • Oral small molecules (eg, EP4 receptor antagonism; PAR2 allosteric modulation with pathway bias)

Programs and Clinical Pipeline

Lead disclosed assets include:

  • DT-7012 (anti-CCR8 depleting antibody, solid tumors): Phase I/II, in the open-label DOMISOL study
  • DT-9081 (EP4 receptor antagonist, solid tumors): Phase I completed/Phase II-ready positioning; evaluated in the EPRAD Phase I study
  • DT-9046 (PAR2 biased antagonist / NAM, inflammation): pre-IND
  • Undisclosed GPCR targets: discovery-stage portfolio

Key Personnel

  • Sean A. MacDonald, Chief Executive Officer
  • Jean-Marie Cuillerot, MD, Chief Medical Officer
  • Stephan Schann, Chief Scientific Officer

Strategic Partnerships

Kainova lists partnerships with Merck, Pfizer, Bristol Myers Squibb and Université de Montréal, alongside additional named partners.


FAQ Section

Kainova develops therapies that precisely modulate GPCR biology, using both antibody and small-molecule approaches, with programs designed around clinically relevant immuno-oncology and inflammation pathways.

The company’s disclosed focus is immuno-oncology (solid tumors) and inflammation, with the current clinical-stage work concentrated in solid tumor trials and preclinical/IND-enabling work in inflammatory disease settings.

The most advanced disclosed programs are DT-7012 (anti-CCR8; Phase I/II, solid tumors) and DT-9081 (EP4 antagonist; Phase I, positioned as Phase II-ready). DT-9046 (PAR2 NAM; pre-IND) is the lead inflammation asset, alongside undisclosed GPCR discovery programs.

Most recent items, in reverse chronological order:

  • February 10, 2026: announced a first close of a Series B financing totaling CAD 32 million, led by Investissement Québec and supported by existing investors; proceeds earmarked to accelerate clinical development across the GPCR portfolio
  • January 12, 2026: rebranded from Domain Therapeutics to Kainova Therapeutics

Kainova discloses:

  • DOMISOL (DT-7012): an open-label, multicenter Phase I/II study in resistant/advanced solid tumors
  • EPRAD (DT-9081): an open-label, multicenter Phase I study in advanced, recurrent or metastatic solid tumors

The near-term value drivers are execution milestones from ongoing early clinical studies (DT-7012 Phase I/II; DT-9081 program progression), and pre-IND-to-IND advancement of DT-9046 in inflammation.

In February 2026, Kainova reported a Series B first close led by Investissement Québec with participation from existing investors including CTI Life Sciences, Panacea Venture, 3B Future Health Fund, Seventure Partners, Viva BioInnovator, Turenne Capital, Schroders Capital, adMare BioInnovations and Seido Capital.

Want to Update your Company's Profile?


Latest Kainova Therapeutics News

Kainova round supports clinical advancement of GPCR-targeting therapies
10 February 2026
More Kainova Therapeutics news >


Today's issue

Novo Nordisk commences legal action against Hims & Hers
Pharmaceutical
Novo Nordisk commences legal action against Hims & Hers
10 February 2026
Pharmaceutical
Kailera and Hengrui report ribupatide delivers 12.1% weight loss at 26 weeks
10 February 2026
Pharmaceutical
ICER releases evidence report on therapies for IgA nephropathy
10 February 2026
Biotechnology
AstraZeneca’s Imfinzi wins NICE nod as first perioperative IO treatment for MIBC
10 February 2026
Pharmaceutical
FDA accepts Takeda’s oveporexton NDA for priority review
10 February 2026
Biotechnology
Moderna inks long-term deal with Mexican govt
10 February 2026
Biotechnology
Gyala launches first-in-class CD84 CAR-T trial in acute leukemias
10 February 2026


Copyright © The Pharma Letter 2026

 |  Headless Content Management with Blaze