Kainova is headquartered in Montreal, with operations spanning North America and France, and a presence in Australia; clinical leadership is also represented in Boston.
The company was previously known as Domain Therapeutics and rebranded as Kainova Therapeutics in January 2026. The organization traces its origins to 2008.
Kainova lists partnerships with Merck, Pfizer, Bristol Myers Squibb and Université de Montréal, alongside additional named partners.
Kainova develops therapies that precisely modulate GPCR biology, using both antibody and small-molecule approaches, with programs designed around clinically relevant immuno-oncology and inflammation pathways.
The company’s disclosed focus is immuno-oncology (solid tumors) and inflammation, with the current clinical-stage work concentrated in solid tumor trials and preclinical/IND-enabling work in inflammatory disease settings.
The most advanced disclosed programs are DT-7012 (anti-CCR8; Phase I/II, solid tumors) and DT-9081 (EP4 antagonist; Phase I, positioned as Phase II-ready). DT-9046 (PAR2 NAM; pre-IND) is the lead inflammation asset, alongside undisclosed GPCR discovery programs.
The near-term value drivers are execution milestones from ongoing early clinical studies (DT-7012 Phase I/II; DT-9081 program progression), and pre-IND-to-IND advancement of DT-9046 in inflammation.
In February 2026, Kainova reported a Series B first close led by Investissement Québec with participation from existing investors including CTI Life Sciences, Panacea Venture, 3B Future Health Fund, Seventure Partners, Viva BioInnovator, Turenne Capital, Schroders Capital, adMare BioInnovations and Seido Capital.
