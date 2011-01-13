Pharmaceutical M&A deals in 2010

The year 2010 was a bumper one for pharmaceutical and biotechnology mergers and acquisitions in terms of numbers, but there were none of the "mega" deals that were seen the year earlier, as the table below reveals.
Company
Partner
Deal value $
Completed
Abbott Labs (US)
Facet Biotech (US)
$722.0 million
Apr 2010
Abbott Labs (US)
Piramal (India)
$3.72 billion
June 2010
Actavis (Iceland)
Deustche Bank (Germany)
Undisclosed
Oct 3020
Anika Thera (US)
Fidia Advanced Polymers
$17.1 million
Jan 2010
Ares Life Sci (Swiss)
Stallergenes (France)
$1.0 billion
Dec 2011
Arseus (Belgium)
Gallipot (US)
$12.5 million
May 2010
Aspen (Sth Africa)
Sigma Pharma (Australia)
$807 million)
Jan 2011
Astellas (Japan)
OSI Pharma (US)
$3.5 billion
June 2010
Axcan (US)
Eurand (Netherlands)
$583.0 million
2ndQ 2011
Baxter Int (US)
ApaTech (UK)
$330 million
Apr 1010
Biocon (India)
Biocon Biopharma (Cuba)
Undisclosed
Apr 2010
Biogen Idec (US)
Unit of Neurimmune (Swiss)
$427.5 million
Dec 2010
BioMarin Pharma (US)
ZyStor Therapeutics (US)
115.0 million
Aug 2010
BioMerieux (France)
Knome (US)
$5.0 million
Apr 2010
Biovail (US)
Valeant (Canada)
$3.2 billion
Sept 2010
Boehringer Ingelheim (Germany)
SSP (Japan)
$365.0 million
Apr 2010
Bristol-Myers Squibb (US)
ZymoGenetics (US)
$855.0 million
Oct 2010
BTG (UK)
Biocompatibles (UK)
$258.4 million
TBC
Cambrex Corp (US)
Zenara Pharma (India)
$20.0 million
Nov 2010
Cardinal Health (US)
Zuellig Pharma (China)
$470.0 million
Nov 2010
Conatus Pharma (US)
Indun Pharma (a Pfizer unit)
Undisclosed
Aug 2010
Celgene (US)
Abraxis BioScience (US)
£2.9 billion
Oct 2010
Cephalon (US)
Mepha AG (Swiss)
$590.0 million
Apr 2010
Cephalon (US)
Ception Thera (US)
$250.0 million
Apr 2010
Cephalon (US)
BioAssets Dev Corp (US)
$42.5 million
Nov 2010
Cephalon (US)
Mesoblast (Australia) 20% stake
$220.0 million
Dec 2010
Cipla (India)
Minority stakes in an Indian and a Hong Kong biotech firm
$65 million
June 2019
Cipla (India)
Meditab (India)
$28.5 million
2010
Daiichi Sankyo (Japan)
PharmaForce (US)
Undisclosed
Jan 2010
Daiichi Sankyo (Japan)
Roxro Pharma (US)
Undisclosed
Dec 2010
Emergent BioSolutions (US)
Trubion Pharma (US)
$135.5 million
Oct 2010
Endo Pharma (US)
HealthTronics (US)
$233.0 million
July 2010
Endo Pharma (US)
Penwest Pharma (US)
$144.0 million
Nov 2010
Endo Pharma (US)
Qualitest (US)
$1.2 billion
Dec 2010
Euthymics (US)
DOV Pharma (US)
Undisclosed
July 2010
Evotec (Germany)
DeveloGen (Germany)
$17.7 million
Sept 2010
Galapagos (Belgium)
Argenta (UK)
$22.7 million
Apr 2010
Gedeon Richter (Hungary)
PregLem (Switzerland)
$461.0 million
Oct 2010
Gilead Sciences (US)
CGL Pharma (US)
$120.0 million
Sept 2010
Gilead Sciences (US)
Arresto Bioscience (US)
$225.0 million
1stQ 2011
GlaxoSmithKline (UK)
Lab Phoenix (Argentine)
$253.0 million
June 2010
GlaxoSmithKline (UK)
Amicus (US) 19.9% stake
$31.0 million
Oct 2010
GlaxoSmithKline (UK)
Theravance (US)
$129.4 million
Dec 2010
GlaxoSmithKline (UK)
Nanjing MeiRui (China)
$70.0 million
TBC
GlaxoSmithKline (UK)
Maxinutrition (UK)
$257.0 million
TBC
Grifols (Spain)
Talecris Bio (US)
$3.4 billion
TBC
HELM AG (Germany)
Amarin Technologies (Argentina)
Undisclosed
Sept 2010
Hikma (Jordon)
Baxter injectable generics bus
$112.0 million
Nov 2010
Hospira (US)
Javelin Pharma (US)
$141.0 million
July 2010
Invida (Singapore)
MUGI (Indonesia) 70%
Undisclosed
May 2010
Ipsen (France)
Inspiration Biopharma (US)
$85 million
$50 million
Jan 2010
Nov 2010
Johnson & Johnson (US)
RespiVert (UK)
$102.5 million
June 2010
Johnson & Johnson (US)
Crucell (Netherlands)
$2.3 billion
TBC
LFB Biotechnologies (Fr)
GTC Biotherapeutics (US)
$18.3 million
Dec 2010
LabCorp (US)
Genzyme Genetics business
$925.0 million
Dec 2010
Lonza (Switzerland)
Vivante GMPSolutions (US)
Undisclosed
Aug 2010
Lexicon Pharma (US)
Symphony Icon (US)
$90.0 million
Aug 2010
Life Technologies (US)
GENEART (Germany)
$75.8 million
Apr 2010
Life Technologies (US)
Ion Torrent (US)
$375.0 million
Oct 2010
Lilly, Eli (US)
Pfizer (US) European animal
Undisclosed
2010
Lilly, Eli (US)
Alnara Pharma (US)
Undisclosed
July 2010
Lilly, Eli (US)
Avid Radiopharmaceutical (US)
$300.0 million
Dec 2010
MDRNA (US)
Cequent Pharma (US)
$46.0 million
Aug 2010
Manhattan Pharma (US)
Ariston Pharma (US)
Stock deal
Mar 2010
McKesson (US)
US Oncology (US)
$2.16 billion
Dec 2010
Meda AB (Sweden)
Alaven Pharma (US)
$350.0 million
Oct 2010
Merck & Co (US)
SmartCells (US)
$500.0 million
TBC
Merck KGaA (Germany)
Millipore (US)
$7.2 billion
July 2010
Merz Pharma (Germany)
BioForm Med (US)
$253 million
Feb 2010
Mesoblast (Australia)
Angioblast (US)
$30.0 million
Dec 2010
Minapharm (Egypt)
ProBioGen (Germany)
$36.8 million
June 2010
MorphoSys (Germany)
Sloning BioTechnology (Germany)
$26.1 million
Oct 2010
Mylan (US)
Bioniche Pharma (Ireland)
$550.0 million
Sept 2010
NeoPharm (US)
Insys Therapeutics (US)
Undisclosed
Nov 2010
Norgine (UK)
ProStrakan (UK)
$3.9 million
Nov 2010
NovAliX (France)
Graffinity Pharma (Germany)
Undisclosed
Nov 2010
NovAliX (France)
NMRTec (France)
Undisclosed
Jan 2010
Novartis (Swiss)
Alcon (Swiss)
$28.1 billion
Sept 20
Novartis (Swiss)
Chiron Behring Vacc (India)
$22.4 million
Dec 2010
Novartis/Sandoz (Swiss)
Oriel Therapeutics (US)
Undisclosed
2010
Nycomed (Swiss)
Guangdon Techpool (China)
$210.0 million
Nov 2010
Orchid Chem & Pharma
Karalex Pharma (USA)
Undisclosed
June 2010
Pfizer (US)
FoldRx (US)
Undisclosed
Oct 2010
Pfizer (US)
King Pharmaceuticals (US)
$3.6 billion
TBC
Pfizer (US)
Lab Teuto Brasileiro (Brazil)
$240.0 million
TBC
Phadia (Sweden)
Nanjing Wei Kang (China)
Undisclosed
Dec 2010
Piramal (India)
Bharat Serums (inj anesthetics business)
c.$4.0 million
2010
Proximagen (UK)
Minster Pharma (UK)
$6.9 million
Mar 2010
Radient Pharma (US)
Provista Diagnostics (US)
Undisclosed
Dec 2010
Ramius and Royalty
Cypress Biosciences (US)
$255.0 million
Jan 2011
Pharma (US)
Ranbaxy (India)
Biovel (India)
Undisclosed
2010
Recordati (Italy)
ArtMed Int (Romania)
$1.5 million
June 2010
Roche (Swiss)
Medingo (Israel)
$160.0 million
2010
Sanofi-Aventis (France)
Merck & Co (US) Animal Health
Undisclosed
July 2010
Sanofi-Aventis (France)
TargeGen (US)
$560.0 million
July 2010
Sanofi-Aventis (France)
Genzyme (US)
$18.5 billion
TBC
Sanofi-Aventis (France)
BMP Suntone (China)
$520.0 million
TBC
Santarus (US)
Covella (US)
$1.8 million
Sept 2010
Sekisui Chem (Japan)
Genzyme (US) Diagnostics unit
$265.0 million
TBC
Shanghai Pharma (China)
China Health System (China)
$603.0 million
TBC
Shire (UK)
Movetis (Belgian)
$558.0 million
Nov 2010
Sihuan Pharma (China)
Dupromise (Russia)
$360.7 million
TBC
Sosei (Japan)
Activus Pharma (Japan)
Undisclosed
2010
Sun Pharma (India)
Taro Pharma (Israel) 78% stake
$454.0 million
Sept 2010
Sun Pharma (India)
Caraco Pharma Labs (US)
$188.0 million
Dec 2010
Teva (Israel)
Taisho Pharma Ind (Japan)
Undisclosed
2010
Teva (Israel)
Ratiopharm (German)
$4.95 billion
Aug 2010
Teva (Israel)
Andromeda Biotech (Israel)
$11.9 million
June 2010
Teva (Israel)
Theramex (Switzerland)
$368.0 million
Jan 2011
UCB (Belgium)
WILEX AG (Germany)
Undisclosed
June 2010
Valeant (US)
Inst Terapeutico Delta (Brazil)
$28.0 million
Mar 2010
Valeant (US)
Unnamed Brazilian firm
$56.0 million
Apr 2010
Valeant (US)
Vital Sciences (Canada)
$10.3 million
Apr 2010
Valeant (US)
Aton Pharma (US)
$318 million
May 2010
VaxGen (US)
diaDexus (US) Stock deal
Undisclosed
June 2010
Victory Pharma (US)
MiddleBrook Pharma (US)
Undisclosed
Aug 2010
